Η Λαγκάρντ επιμένει: Η ΕΚΤ δεν θα σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων – Να αποσυρθούν τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά - επιχειρήσεις

«Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σταματάμε τις αυξήσεις επιτοκίων και έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε» διεμήνυσε την Πέμπτη η Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την απόφαση για νέα αύξηση στα επιτόκια αναφοράς κατά 0,25%.



«Όλοι συμφωνήσαμε ότι η αύξηση των επιτοκίων ήταν απαραίτητη, είμαστε αποφασισμένοι να μειώσουμε τον πληθωρισμό», ξεκαθάρισε.



Μάλιστα, η Κριστίν Λαγκάρντ κατέστησε σαφές ότι δεν τέθηκε καν στο τραπέζι ως ενδεχόμενο να σταματήσουν οι αυξήσεις επιτοκίων, ενώ κάποιοι διοικητές στο ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας υποστήριξαν ακόμη και αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.



Όπως σημείωσε, ο γενικός πληθωρισμός έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες αλλά οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές. Οι μελλοντικές μας αποφάσεις θα διασφαλίσουν ότι τα επιτόκιά μας θα φτάσουν σε επίπεδο αρκούντως περιοριστικό για την έγκαιρη μείωση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% και θα βασίζονται στα οικονομικά δεδομένα, ανέφερε.

#ECB's Lagarde: We are not pausing! We know we have more ground to cover! Markets price in two more 25bp rate increases. pic.twitter.com/U58AWLgo7g