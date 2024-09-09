Κυβερνητικές πηγές στο Reuters: Η Ελλάδα θα αντλήσει 8 - 10 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2025

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές χρέους το 2025 μέσω νέων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εκδόσεων ομολόγων και να συνεχίσει την αποπληρωμή των δανείων που πήρε στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικές πηγές.

«Σχεδιάζουμε να αντλήσουμε 8-10 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές ομολόγων το επόμενο έτος», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει περίπου 9 δισ. ευρώ από νέες εκδόσεις και τις επανεκδόσεις ομολόγων μέχρι στιγμής φέτος.

Από το 2020, το χρέος της -το υψηλότερο στην ευρωζώνη- έχει συρρικνωθεί κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες στο 160% του ΑΕΠ το 2023 και αναμένεται να μειωθεί στο 152% του ΑΕΠ φέτος.

Η Ελλάδα το 2022 άρχισε να αποπληρώνει νωρίτερα τα δάνεια που έλαβε από τις χώρες της ευρωζώνης κατά το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης το 2010-2012, επωφελούμενη από την οικονομική της ανάκαμψη και τα πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού.

«Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο το 2025 για να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρή παρουσία στις αγορές ομολόγων χωρίς να αυξήσουμε το χρέος μας» δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ποσό.

Τον Δεκέμβριο θα αποπληρώσει δόσεις ύψους 8 δισ. ευρώ, που λήγουν το 2026, το 2027 και το 2028, καθώς η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,5% το 2024 και με παρόμοιο ρυθμό το 2025, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αναφέρει το Reuters.

Συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης πληρωμής φέτος, η Ελλάδα θα έχει αποπληρώσει περίπου 20 δισ. ευρώ στους εταίρους της ευρωζώνης από το πρώτο της δάνειο διάσωσης ύψους 53 δισ. ευρώ. Το 2022, η χώρα εξόφλησε το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Το δημόσιο αναμένεται να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα -εξαιρουμένων των τόκων- 2,1% του ΑΕΠ το 2024. Έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα περίπου 2% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, βασική προϋπόθεση για να διατηρήσει το δημόσιο χρέος του βιώσιμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.