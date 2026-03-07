Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έθεσε σε εφαρμογή μία προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου, αλλά και της διύλισης, μετά από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ, αλλά και τις “ιρανικές απειλές σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων διαμέσου των Στενών του Ορμούζ”, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της η κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρία ανακοίνωσε επίσης, ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται “στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η KPC παραμένει έτοιμη για την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

