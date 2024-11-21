Κινούμαι ηλεκτρικά ΙI: Νέα πληρωμή σε 976 δικαιούχους αύριο

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙI» προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αύριο, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024, θα πιστωθεί με την 22η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 976 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 4.256.719,49 ευρώ.

Από αυτά, το ποσό των 2.022.729,64 ευρώ αφορά 734 φυσικά πρόσωπα με αιτήσεις για 734 οχήματα. Συνολικά, θα επιδοτηθούν 1.052 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 46.735.398,67 ευρώ σε 12.497 δικαιούχους για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος, τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 51.965.872,31 ευρώ.

