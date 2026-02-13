Τις αλλαγές που επιφέρει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μετά την ψήφισή της στην Ολομέλεια της Βουλής, επισκοπεί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε βίντεο που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως επισημαίνει τα εξής:
«Είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων.
Μόλις ψηφίστηκε η ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Τι αλλάζει;
Τρία πράγματα.
Πρώτον, πλέον, θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Δεύτερον, θα επεκτείνονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου.
Τρίτον, επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια, δηλαδή όταν λήγει μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι όροι της θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθεί νέα.
Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι;
Ανοίγει η δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών.
Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις;
Πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, προστασία του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
Συνεχίζουμε».
Μόλις ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επί της Αρχής ψήφισε θετικά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τα βασικά όμως άρθρα ψηφίστηκαν από τα 2/3 της Βουλής:
Άρθρο 3 – Πιο εύκολη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων…
