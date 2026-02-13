Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ημερίδα για τα ευρήματα της έρευνας στις τραπεζικές καταθέσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διοργανώνει ημερίδα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 13:30, για την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης της κλαδικής έρευνας στις τραπεζικές καταθέσεις, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενους.

Η έρευνα εξετάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά καταθέσεων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των επιτοκίων, με στόχο την εντολή στρεβλώσεων και τη διατύπωση προτάσεων ενίσχυσης του ανταγωνισμού προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βασικά ευρήματα της έρευνας και θα ακολουθήσει θεματική συζήτηση με εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανώσεων καταναλωτών, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς, η πλεονάζουσα ρευστότητα των τραπεζών και η περιορισμένη κινητικότητα των καταθετών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και σχολίων, ενώ η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr/live).

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε στις 18.12.2025 την Ενδιάμεση Έκθεση της Κλαδικής Έρευνας στις Τραπεζικές Καταθέσεις, την έναρξη της οποίας αποφάσισε στις 18.07.2024 ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητά της βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011. Μέσω της κλαδικής έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνά εις βάθος τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά των τραπεζικών καταθέσεων, διαπιστώνοντας τυχόν στρεβλώσεις και υποβάλλοντας προτάσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Η παρουσίαση της ενδιάμεσης έκθεσης έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην εκκίνηση ενός γόνιμου δημόσιου διαλόγου πάνω στις ανταγωνιστικές συνθήκες στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.