Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Τι σημαίνει για σχεδόν 3 εκατ. φορολογούμενους - Παραδείγματα

Ωφελούμενοι του μέτρου είναι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και αγρότες, όλα τα φυσικά πρόσωπα.