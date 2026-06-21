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Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά

Η σορός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή πτώματος άνδρα προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2, εντός του λιμένα Πειραιά.

Η σορός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πειραιάς Λιμενικό σώμα λιμάνι θαλάσσια περιοχή Νεκρός
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