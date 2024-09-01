Λογαριασμός
«Πικρός» ο καφές για τους καταναλωτές: Αυξάνεται η τιμή του από αύριο 1η Σεπτεμβρίου

Επαναφέρεται το ΦΠΑ στο 24% - Αυξήσεις και στις τιμές χονδρικής

«Πικρή γεύση» αναμένεται να αποκτήσει ο καφές για τους καταναλωτές από αύριο 1η Σεπτεμβρίου, όπου θα δουν άνοδο στην τιμή του, μετά την κυβερνητική απόφαση για επαναφορά του ΦΠΑ στο 24%. 

Ανοδική πορεία θα έχει η πορεία του αγαπημένου ροφήματός και στα ράφια του σούπερ μάρκετ καθώς η αύξηση των τιμών είναι ήδη ορατή στην χονδρική όπου στην ποικιλία Arabica είναι κατά 40-45% και στην ποικιλία Robusta κατά 65%.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές αναμένεται να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μεγάλες αυξήσεις. Ο εσπρέσο σε κάψουλες από τα 5 ευρώ αναμένεται να φτάσει τα 6 ευρώ και ο αλεσμένος εσπρέσο από τα 6 να σκαρφαλώσει στα 7,2 ευρώ.  

Αύξηση θα σημειωθεί και στην τιμή του ελληνικού καφέ, όπου από 3,9 ενδέχεται να φτάσει τα 4,7 ευρώ. 

