ΗΠΑ: Ελαφρώς αυξημένες οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή και δίνοντας στη Fed το περιθώριο να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, ενώ παρακολουθεί τους πληθωριστικούς κινδύνους που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 5.000, φτάνοντας τις 210.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 21 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει επίσης 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Οι αιτήσεις κυμαίνονται φέτος στο εύρος των 201.000 έως 230.000, εν μέσω χαμηλών απολύσεων, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

