ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο 2025

Βελτίωση παρουσίασε τον Ιανουάριο το οικονομικό κλίμα, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 108,6 από τις 106,4 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η άνοδος του δείκτη προέρχεται κυρίως από τη βιομηχανία και τις κατασκευές, με τις υπηρεσίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη να βελτιώνονται ηπιότερα και μόνο το λιανικό εμπόριο να υποχωρεί μετά την εορταστική περίοδο.

Στην πλευρά των νοικοκυριών καταγράφεται μικρότερη απαισιοδοξία, με το πρόβλημα της ακρίβειας, ωστόσο, να εξακολουθεί να επιβαρύνει τις προσδοκίες.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια έρευνα «συνολικά στην οικονομία υπάρχει θετική τάση, καθώς οι ρυθμοί μεγέθυνσης δεν καταγράφουν τάσεις υποχώρησης παραμένοντας υψηλότερα από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Παράλληλα, ο πληθωρισμός υποχωρεί και αναμένεται να κινηθεί στο τρέχον έτος χαμηλότερα από ό,τι στο προηγούμενο, ενώ συνεχίζεται η μείωση της ανεργίας, συμβάλλοντας θετικά στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, όμως, το επίπεδο των εισοδημάτων και συνολικά της οικονομίας παραμένει ακόμη σχετικά χαμηλό, και θα μπορεί να ανέλθει πιο γρήγορα, μετά την υποχώρηση κατά τη βαθιά κρίση, μόνο εάν υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και των αγορών. Σαφώς, επίσης, υπάρχουν πηγές αβεβαιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς η Ευρώπη αναζητά προσανατολισμό, ενώ η υιοθέτηση μέτρων οικονομικής πολιτικής από τον νέο πρόεδρο στις ΗΠΑ που αμφισβητούν τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών στο διεθνές εμπόριο, μπορεί να προκαλέσουν αναταράξεις που θα επηρεάσουν και τη δική μας οικονομία. Ο συνδυασμός τάσεων στο εξωτερικό περιβάλλον και η επιλογή κατευθύνσεων πολιτικής εγχωρίως θα συνδιαμορφώσουν το οικονομικό κλίμα κατά τους επόμενους μήνες». Αναλυτικότερα:

-στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξασθένισε οριακά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα διατηρήθηκαν, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά.

- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνθηκαν ήπια, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν σημαντικά.

- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται ελαφρά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται ήπια και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να υποχωρούν έντονα.

- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται, ενώ παράλληλα εξασθενούν ήπια οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να κλιμακώνονται σημαντικά.

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνθηκαν, ενώ αντίστοιχα αμβλύνθηκαν οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, υποχώρησαν οριακά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ εξασθένισε η πρόθεση για αποταμίευση.

