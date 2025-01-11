Στη Συνθήκη Σένγκεν έχουν μπει Ρουμανία και Βουλγαρία, μια εξέλιξη που δημιουργεί ευκολία στο «μπες-βγες», αφού οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται από και προς την κάθε χώρα ελεύθερα και χωρίς έλεγχο. Έτσι, υπάρχει μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που πηγαίνουν στη γειτονική Βουλγαρία, γιατί είναι φθηνότερα τα καύσιμα.

Συγκρίνοντας κανείς τις τιμές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, θα διαπιστώσει ότι η αμόλυβδη βενζίνη στη Βουλγαρία κυμαίνεται στη 2,5 λέβα ανά λίτρο, δηλαδή στα 1,28 ευρώ, ενώ στη χώρα μας στα 1,80 λίτρο το λίτρο, γεγονός που μεταφράζεται σε όφελος €0,52/λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, σε παράδειγμα γεμίσματος, με ρεζερβουάρ 50 λίτρων στη Βουλγαρία συνεπάγεται συνολικά 64 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα 90 ευρώ, με συνολικό όφελος 26 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

