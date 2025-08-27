Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να επισπεύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την άρση όλων των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ένα αίτημα που διατύπωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πριν οι ΗΠΑ μειώσουν τους δασμούς τους στις εξαγωγές αυτοκινήτων της Ένωσης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την ΕΕ, θα δώσει επίσης προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές σε ορισμένα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η ΕΕ έχει παραδεχτεί ότι η εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Τραμπ ευνοεί τις ΗΠΑ, αλλά είναι απαραίτητη για να δώσει στις επιχειρήσεις σταθερότητα και βεβαιότητα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την περιέγραψε προηγουμένως ως «μια ισχυρή, αν όχι τέλεια συμφωνία».

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να διευκρινίζει ποια έθνη θα στοχεύσει και αν η ΕΕ θα εμπλακεί. Ο Τραμπ έχει από καιρό καταδικάσει την τεχνολογική και αντιμονοπωλιακή ρύθμιση της ΕΕ για τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Google και Apple της Alphabet.

Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων της ΕΕ αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δασμό 27,5% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Παρόλο που οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία που προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών σε σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν θα ισχύει για τα αυτοκίνητα μέχρι να προταθεί νομοθεσία για την κατάργηση των βιομηχανικών και άλλων δασμών.

Εάν η ΕΕ προτείνει τη νομοθεσία μέχρι το τέλος του μήνα, τότε ο δασμολογικός συντελεστής 15% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα ισχύσει αναδρομικά από1η Αυγούστου. Τα αυτοκίνητα είναι μία από τις σημαντικότερες εξαγωγές του μπλοκ προς τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία μόνο να εξάγει 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε καινούργια αυτοκίνητα και ανταλλακτικά στις ΗΠΑ το 2024.

Η επιτροπή θα παραλείψει τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων - η συνήθης διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις - σχετικά με την πρόταση, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει γρήγορα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

