Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η χαρακτηριζόμενη ως «επιθετική μείωση» της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα φαίνεται πως αιφνιδίασε τις αγορές. Είναι σαφές ότι οι περαιτέρω μειώσεις απέχουν πολύ από το να αποτελούν κοινή θέση στο εσωτερικό της Κεντρικής Τράπεζας, και όλες οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αντέδρασαν στην έκπληξη με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τα επιτόκια εκτινάχθηκαν, τα spreads διευρύνθηκαν, οι μετοχές υποχώρησαν και το δολάριο ενισχύθηκε. Μάλιστα, το δολάριο κέρδισε έδαφος την περασμένη εβδομάδα έναντι κάθε κύριου νομίσματος παγκοσμίως. Η στερλίνα ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος της εβδομάδας, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη Fed και πλέον σηματοδοτεί περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της αντίδρασης των αγορών στη Fed ήταν η σχετική υπεραπόδοση των περισσότερων σημαντικών νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών, τα οποία υποχώρησαν λιγότερο έναντι του δολαρίου σε σχέση με τα κύρια νομίσματα.

Δεν διαφαίνεται ακόμη ορατό τέλος στο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, επομένως δεν αναμένονται σημαντικά οικονομικά νέα από τις ΗΠΑ. Μοναδική εξαίρεση θα είναι η επίσημη έκθεση του ιδιωτικού τομέα για την μισθοδοσία, ο δείκτης απασχόλησης ADP που θα βγει την Τετάρτη και θα συγκεντρώσει ασυνήθιστη προσοχή λόγω της απουσίας επίσημων οικονομικών ανακοινώσεων. Η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδριάζει την Πέμπτη ενώ την ίδια μέρα θα δημοσιευτούν και οι λιανικές πωλήσεις της Ευρωζώνης. Όπως συνηθίζεται στην Ευρωζώνη, τα στοιχεία θα αφορούν τον Σεπτέμβριο και δεν θα διαφωτίσουν ιδιαίτερα τις πρόσφατες οικονομικές τάσεις.

Στερλίνα

Οι υποτονικές τάσεις της παραγωγικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να προκαλέσουν υποβάθμιση των προβλέψεων ανάπτυξης, η οποία, με τη σειρά της, θα επιβάλει πρόσθετη δημοσιονομική σύσφιξη στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου. Ορισμένοι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας έχουν υιοθετήσει πιο ήπιο τόνο με αποτέλεσμα οι αγορές να τιμολογούν πλέον πιθανότητα 30% για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, αλλά είναι πιθανό να υπάρξουν μειοψηφικές ψήφοι υπέρ της μείωσης. Στο μεταξύ, η σταθερή υποαπόδοση της στερλίνας αρχίζει να δημιουργεί επενδυτική ευκαιρία, με δεδομένα τα υψηλά βρετανικά επιτόκια και την ανθεκτικότητα των οικονομικών στοιχείων.

Ευρώ

Μια συγκρατημένα θετική έκπληξη στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε την ανοδική τάση που καταγράφουν οι έρευνες επιχειρηματικού κλίματος. Παράλληλα, η χωρίς εκπλήξεις συνεδρίαση της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι ο κύκλος μείωσης επιτοκίων στην Ευρωζώνη έχει ολοκληρωθεί. Η πρόσφατη επιθετική στάση της Fed έχει ωθήσει το ευρώ προς το χαμηλό του εύρους 1,14–1,19 που διατηρείται από τον Ιούνιο. Καθώς η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική και καθώς οι επιπτώσεις του μεγάλου γερμανικού δημοσιονομικού πακέτου αρχίζουν να γίνονται αισθητές, θεωρούμε ότι το ενιαίο νόμισμα γίνεται ελκυστικό για αγορά σε αυτά τα επίπεδα.

Δολάριο ΗΠΑ

Παρότι η Federal Reserve μείωσε τα επιτόκια όπως αναμενόταν την περασμένη εβδομάδα, το μήνυμα του Πάουελ ήταν ξεκάθαρα επιθετικό. Κατέστησε σαφές ότι μια ακόμη μείωση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου απέχει πολύ από το να θεωρείται δεδομένη. Περαιτέρω επιθετικές τοποθετήσεις προήλθαν αργότερα μέσα στην εβδομάδα από περιφερειακούς προέδρους της Fed που θα αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου το 2026, υπογραμμίζοντας την απόσταση ανάμεσα στους αξιωματούχους της Fed και τις αγορές ως προς το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος οποιωνδήποτε επιπλέον μειώσεων. Καθώς αναμένουμε την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και την επανέναρξη δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων, η επικείμενη σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και τη Federal Reserve είναι πιθανό να επιστρέψει στο προσκήνιο.



