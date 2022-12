H2Med: Ανακοινώθηκε επίσημα ο αγωγός υδρογόνου που θα ενισχύσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ

Το φιλόδοξο πρόγραμμα κατασκευής ενός αγωγού «πράσινου» υδρογόνου ανάμεσα στη Βαρκελώνη και τη Μασσαλία, του H2Med, που ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα Παρασκευή στο Αλικάντε της Ισπανίας, θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2030 και θα κοστίσει περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ, ανακοίνωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να έχει «ολοκληρωθεί έως το 2030», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος συνεδρίασης με τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας και της Πορτογαλίας Πέδρο Σάντσεθ και Αντόνιο Κόστα.

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ δήλωσε πως το κόστος κατασκευής του H2Med αναμένεται «να πλησιάσει τα 2,5 δισεκ. ευρώ». Ο αγωγός αυτός θα μεταφέρει το 2030 περίπου δύο εκατομμύρια τόνους υδρογόνου ετησίως, διευκρίνισε επίσης. «Το H2MED θα είναι ο πρώτος μεγάλος διάδρομος υδρογόνου στην ΕΕ, μια υποδομή που εγγυάται τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης» τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί του καθεστώτος του «προγράμματος κοινής ωφελείας» και κατά συνέπεια των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, πρόσθεσε ο Μακρόν.

