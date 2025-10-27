Ρεκόρ παγκοσμίων πωλήσεων σημείωσε η Toyota κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους, καθώς η ανάπτυξη στις ΗΠΑ συνέβαλε στην αντιστάθμιση της μέτριας απόδοσης στην Ιαπωνία και την Κίνα.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις -συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών Daihatsu Motor Co. και Hino Motors Ltd.- αυξήθηκαν κατά σχεδόν 3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 949.153 μονάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τη Δευτέρα. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 9% σε 1.036.106 μονάδες.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο κατάφερε να επιτύχει συνολική ανάπτυξη, παρά την αστάθεια στην Κίνα και τις εμπορικές εντάσεις που προκάλεσαν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά που εισάγονται στις ΗΠΑ. Παρήγαγε και πούλησε ρεκόρ αριθμό οχημάτων για επτά συνεχόμενους μήνες φέτος -αν και η ανοδική του πορεία έχασε δυναμική τον Αύγουστο.

Ενώ οι πωλήσεις των μαρκών Toyota και Lexus σημείωσαν μικρή πτώση στην Κίνα και την Ιαπωνία τον Σεπτέμβριο, στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 14%. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, σημειώνοντας ρεκόρ για την εν λόγω εξάμηνη περίοδο, σημειώνει το Bloomberg.

Οι παραδοσιακές μάρκες έχουν χάσει έδαφος στην Κίνα, όπου οι εγχώριοι κατασκευαστές με επικεφαλής την BYD Co. έχουν αναπτυχθεί και κυριαρχούν στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η Toyota έχει ανακτήσει μια μικρή σταθερότητα στην περιοχή, εν μέρει λόγω της δημοτικότητας του πλήρως ηλεκτρικού bZ3X και των υβριδικών μοντέλων βενζίνης-ηλεκτρικού κινητήρα.

Οι πωλήσεις της Toyota τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 1% στην Κίνα, μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων σε περισσότερες περιοχές, και κατά 5% στην Ιαπωνία, λόγω της μείωσης της παραγωγής.

