Τρεις αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) δεν φάνηκαν πολύ ζεστοί στην ιδέα της μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την ομιλία του προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, στην διάσκεψη στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ την Παρασκευή, σημειώνει το Reuters.

«Πηγαίνω σε κάθε συνάντηση με ανοιχτό μυαλό», δήλωσε η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, σε συνέντευξη στο Yahoo Finance στο περιθώριο του τριήμερου συμποσίου, το οποίο διοργανώνεται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Κάνσας Σίτι. «Ωστόσο, με τα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή και με τις πληροφορίες που διαθέτω, αν η συνάντηση ήταν αύριο, δεν θα έβλεπα λόγο για μείωση των επιτοκίων», δήλωσε η Χάμακ.

Μιλώντας στο CNBC, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κάνσας Σίτι, Jeffrey Schmid, δήλωσε: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πολύ σαφή στοιχεία για να προχωρήσουμε σε αυτή την πολιτική αυτή τη στιγμή».

Σε ξεχωριστή δημόσια εμφάνιση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, Raphael Bostic, δήλωσε ότι θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων φέτος, αλλά πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη περιβάλλεται από αβεβαιότητα και «δεν είμαι κολλημένος σε τίποτα».

Οι τρεις αξιωματούχοι της Fed εξέφρασαν τις απόψεις τους πριν από την πολυαναμενόμενη ομιλία του Πάουελ την Παρασκευή, η οποία, όπως ελπίζουν οι επενδυτές, θα προσφέρει σαφή στοιχεία για το αν η κεντρική τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

