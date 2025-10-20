Η Ελλάδα και η Αθήνα διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν σε περιφερειακό κέντρο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Stéphane Boujnaj, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου πριν από λίγο.

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου επισήμανε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τις ελληνικές και βαλκανικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο οικοσύστημα κεφαλαιαγοράς στην περιοχή. «Η Αθήνα έχει τη γεωγραφική και θεσμική θέση για να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων και εισηγμένων εταιρειών από τις γειτονικές χώρες», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης που συνδέεται με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση ποσοστού 90% της ΕΧΑΕ, ο κ. Boujnaj αναφέρθηκε επίσης στις ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στην αγορά του Όσλο, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου Euronext. Όπως σημείωσε, «σήμερα υπάρχουν δύο έως τρεις ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικής προέλευσης στην αγορά του Όσλο, και μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης θα επιδιώξουμε να έρθουν και στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Αναφορικά με την προσφορά εξαγοράς της ΕΧΑΕ, διευκρίνισε ότι το προσφερόμενο τίμημα δεν πρόκειται να αυξηθεί, επισημαίνοντας πως «αν η δημόσια πρόταση δεν επιτύχει, η εξαγορά δεν θα πραγματοποιηθεί». Όπως ανέφερε, «το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μονοπώλιο και διανέμει το 100% των μερισμάτων του, ενώ η Euronext διανέμει το 50%, καθώς επανεπενδύει τα υπόλοιπα σε νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες».

Ο κ. Boujnaj υπογράμμισε ακόμη ότι η ένταξη στο δίκτυο της Euronext προσφέρει πρόσβαση σε 42% μεγαλύτερη ρευστότητα για τις εισηγμένες εταιρείες, ενώ οι προμήθειες στην ελληνική αγορά είναι σήμερα περίπου 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και δεσμεύτηκε ότι θα μειωθουν.

«Στόχος μας δεν είναι να διατηρήσουμε μια μονοπωλιακή αγορά, αλλά να την ανοίξουμε. Επενδύουμε σε μια χώρα στην οποία πιστεύουμε και θέλουμε να στηρίξουμε τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

