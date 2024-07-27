Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στον 15ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας με την πλατφόρμα να παραμείνει ανοικτή έως την Τετάρτη 09/10/2024.

Όπως ανακοινώθηκε, ο φετινός διαγωνισμός σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Η θεματολογία του ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις προτεραιότητες της Τράπεζας.

Οι νέες θεματικές είναι:

- Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech)

- Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα & Οικοσυστήματα (Digital Ecosystems)

- Προηγμένες Τεχνολογίες & AI (Advanced Technologies & AI)

- Περιβάλλον/Κλιματική Αλλαγή, Κοινωνία & Διακυβέρνηση (ΕSG), συμπεριλαμβανομένου του Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού & της Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης.

Οι τρείς πρώτοι νικητές θα μοιραστούν χρηματικά βραβεία αξίας 40.000 ευρώ ενώ εισάγονται δύο ειδικές κατηγορίες Βραβείων:

- Ειδικό Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με χρηματικό έ έπαθλο 4.000 ευρώ

- Ειδικά Βραβεία Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για την Ενδυνάμωση των Νοικοκυριών στις Οικονομικές Αποφάσεις τους, συνολικού ποσού έως και 10.000 ευρώ.

Για την υποβολή της πρότασής τους και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν το παρακάτω σύνδεσμο: nbg.gr/competition.

Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Πριν μερικές ημέρες, με την τελετή βράβευσης 10 νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός «Καινοτομίας & Τεχνολογίας», τον οποίο διοργάνωσε για 14η συνεχή χρονιά η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, με έμφαση, μεταξύ άλλων στο Fintech, στο ESG και σε σχετικές με τα χρηματοοικονομικά τεχνολογίες (π.χ. AI/Gen AI/Blockchain).

Συνολικά, στα 14 έτη διοργάνωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές έχουν ανέλθει σε 8.223 με διατυπωμένες 4.792 επιχειρηματικές προτάσεις και έχουν δοθεί 686.000 ευρώ σε χρηματικά βραβεία από την Εθνική Τράπεζα, στις 140 νικήτριες ομάδες.

Νικητές του διαγωνισμού είναι πολλές γνωστές σήμερα εταιρείες του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως η Avocarrot, η Pollfish και η Mist.io που έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς εταιρείες, καθώς επίσης το e-table, η Ferryhopper, η Clio Muse, η DoctorAnyTime και πολλές ερευνητικές και φοιτητικές ομάδες. Στον 14ο διαγωνισμό συμμετείχαν 467 άτομα και ομάδες, με 280 προτάσεις.

Όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τον θεσμό του NBG Business Seeds για να στηρίξει τους νέους ανθρώπους και τις ιδέες τους. Στα 14 χρόνια του διαγωνισμού, έχει δεσμεύσει μέχρι τώρα κεφάλαια συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει επενδυθεί το 1/3 (5,6 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με στοχευμένες δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, ενημερώνοντας, καθοδηγώντας και βοηθώντας ουσιαστικά ερευνητικές ομάδες και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στον 14ο Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας», πρώτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Genosophy, η οποία βραβεύθηκε κατά την εκδήλωση με χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ.

Η ερευνητική ομάδα της GENOSOPHY® ανέπτυξε έναν εξειδικευμένο αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται στην ανάλυση γενετικών ελέγχων DNA και προτείνει καινοτόμες λύσεις υγείας και ευεξίας που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Στόχος είναι η πρόληψη και διαχείριση κυρίως διατροφο-εξαρτώμενων νοσημάτων όπως της παχυσαρκίας, του διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων κ.ά.

