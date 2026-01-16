Επανεκκίνηση στις σχέσεις Κίνας-Καναδά - Μείωση δασμών συμφώνησαν Κάρνεϊ–Σι

Συμφωνία για την εκατέρωθεν μείωση των δασμών στις εμπορικές τους συναλλαγές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μετά την κομβική συνάντησή τους στο Πεκίνο - σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των σχέσεων των δύο χωρών μετά από χρόνια προστριβών.

Η Κίνα αναμένεται να μειώσει τους δασμούς που ισχύουν για τις εισαγωγές καναδικού λαδιού κανόλα από 85% σε 15% έως την 1η Μαρτίου, ενώ η Οτάβα συμφώνησε να φορολογεί τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα με τον συντελεστή που ισχύει υπό το καθεστώς του «πλέον ευνοούμενου κράτους», ύψους 6,1%, όπως δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους.

Η συμφωνία αποτελεί τομή για τις σχέσεις των δύο χωρών μετά από χρόνια εντάσεων και αμοιβαίων αντιποίνων.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι χαιρέτισε τη «στροφή» στις διμερείς σχέσεις, όμως πρόκειται και για νίκη του Κάρνεϊ, του πρώτου Καναδού ηγέτη που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία.

Ο Κάρνεϊ προσπαθεί να διαφοροποιήσει το καναδικό εμπόριο και να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από τις ΗΠΑ -που αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της- μετά την αβεβαιότητα που προκάλεσαν τα «μπρος-πίσω» του Τραμπ όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς.

Η συμφωνία θα μπορούσε επίσης να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες κινεζικές επενδύσεις στον Καναδά, ήτοι κυριολεκτικά στο κατώφλι των ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ φάνηκε να υπαινίσσεται ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των δασμών του Τραμπ, οι οποίοι έσπρωξαν έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ προς τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η σχέση του Καναδά με την Κίνα ήταν πιο «προβλέψιμη» τους τελευταίους μήνες και ότι οι συνομιλίες με το Πεκίνο διεξήχθησαν σε «ρεαλιστική και με σεβασμό» βάση.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Οτάβα δεν συμφωνεί με το Πεκίνο σε όλα, προσθέτοντας ότι στις συζητήσεις με τον Σι κατέστησε τις σαφείς για τον Καναδά «κόκκινες γραμμές», όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ανησυχίες για παρέμβαση σε εκλογές και η ανάγκη για «δικλείδες ασφαλείας».

Παρατηρητές εκτιμούν ότι η επίσκεψη Κάρνεϊ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες παγκοσμίως που επίσης πιέζονται από τους δασμούς της Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι προσπαθεί να δείξει ότι η Κίνα αποτελεί έναν σταθερό παγκόσμιο εταίρο και ότι προωθεί πιο ουσιαστικούς δεσμούς - «αμοιβαία επωφελής» κατά τη διατύπωση του Πεκίνου.

Και φαίνεται πως η τακτική αυτή αποδίδει. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας έχουν επισκεφθεί το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να το επισκεφθεί σύντομα, όπως και ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ακόμη ότι «ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά» και ότι η στάση που θα κρατήσει ο Καναδάς «θα διαμορφώσει το μέλλον μας για δεκαετίες».

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο Καναδός πρωθυπουργός είχε πει ότι η εταιρική σχέση Καναδά–Κίνας βάζει τις δύο χώρες σε τροχιά για μια «νέα παγκόσμια τάξη». Αργότερα πρόσθεσε ότι το πολυμερές σύστημα έχει «διαβρωθεί, για να το πω ευγενικά, ή υπονομευθεί».

Κατά τη διάρκεια της κινεζικής με την καναδική αντιπροσωπεί στην αίθουσα του Μεγάλου Λαού την Παρασκευή, ο Σι δήλωσε: «Η υγιής και σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Καναδά συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία».

Επανεκκίνηση στο εμπόριο

Οι δασμοί ήταν βασικό αγκάθι μεταξύ των δύο πλευρών. Το 2024, ο Καναδάς επέβαλε δασμούς 100% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ.

Πέρυσι, το Πεκίνο αντέδρασε επιβάλλοντας δασμούς σε καναδικά αγροτικά και διατροφικά προϊόντα αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων (1,5 δισ. λιρών), όπως σπόρους και λάδι κανόλα. Ως αποτέλεσμα, οι κινεζικές εισαγωγές καναδικών αγαθών μειώθηκαν κατά 10% το 2025.

Με βάση τη συμφωνία της Παρασκευής, ο Καναδάς θα επιτρέψει μόνο 49.000 κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα να εισέλθουν στην καναδική αγορά με δασμό 6,1%. Το πλαφόν αυτό απαντά στους φόβους των καναδικών αυτοκινητοβιομηχανιών για εισροή φθηνών κινεζικών EV.

Πέρα από την ανακούφιση δασμών για τους παραγωγούς κανόλα, θα μειωθούν επίσης οι δασμοί στις εισαγωγές από τον Καναδά αστακών, καβουριών και αρακά.

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, αλλά σε όγκο απέχει πολύ από τις ΗΠΑ.

Γι' αυτό και οι ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με την Κίνα καθίστανται όλο και πιο σημαντικοί για τον Κάρνεϊ. Με την άφιξή του στο Πεκίνο την Τετάρτη, συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη σημαντικών κινεζικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μιας εταιρείας μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και ενός ενεργειακού κολοσσού.

Την Πέμπτη, οι δύο χώρες υπέγραψαν αρκετές συμφωνίες για συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και του εμπορίου.



