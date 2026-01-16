Ράλι άνω του το 25% σημειώνει το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο την τελευταία εβδομάδα - τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο ετών - καθώς η αλλαγή του κλίματος στην αγορά οδηγεί τους traders να καλύψουν τις short θέσεις τους λόγω ασυνήθιστα ψυχρού καιρού, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Τα futures του φυσικού αερίου «έσπασαν» την πολύμηνη τάση των περιορισμένων κινήσεων σε στενό εύρος, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο. Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στην αγορά, καθώς η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συγκρούεται με τους ανανεωμένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Το κλίμα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά — θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει σχεδόν ως μια τέλεια καταιγία», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής στη Global Risk Management.

Οι τιμές παραμένουν ακόμη μακριά από τα επίπεδα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, ωστόσο η απότομη άνοδος δείχνει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε παρατεταμένες αυξήσεις της ζήτησης και σε μεταβλητότητα. Οι αποθήκες καυσίμων αρχικά θεωρούνταν επαρκείς στην αρχή της σεζόν θέρμανσης όμως τις τελευταίες εβδομάδες οι ανησυχίες για την ισορροπία προσφοράς στην Ευρώπη έχουν ενταθεί.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι κάτω από το 52% της χωρητικότητάς τους, σε σύγκριση με τον πενταετή μέσο όρο της εποχής που φτάνει περίπου το 67%. Οι μεγάλες εκροές από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης έχουν φέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για επάρκεια αποθεμάτων το επόμενο καλοκαίρι, όπως επισήμανε ο Rasmussen.

Το ράλι αναδεικνύει μια βαθύτερη δομική αλλαγή. Η Ευρώπη έχει χάσει μεγάλο μέρος της ευελιξίας που κάποτε διέθετε για να απορροφά κραδασμούς στην προσφορά, με αποτέλεσμα η αποθήκευση να παραμένει ένα από τα λίγα διαθέσιμα «μαξιλάρια» καθώς προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η αύξηση των αποθεμάτων βασίζεται συχνά στο γεγονός ότι τα συμβόλαια θερινής περιόδου είναι φθηνότερα από αυτά του επόμενου χειμώνα — μια δομή τιμών που αντιστράφηκε αυτήν την εβδομάδα και που είχε προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες και πέρυσι.

Ενώ η Ευρώπη κατάφερε να προσελκύσει άφθονες προμήθειες μέσω θαλάσσης αυτόν τον χειμώνα και οι ροές από τους νορβηγικούς αγωγούς παρέμειναν σχετικά σταθερές, η πτώση της θερμοκρασίας αύξησε τη ζήτηση για το καύσιμο τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία μέχρι τότε είχε παραμείνει περιορισμένη.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι κερδοσκοπικές ροές ενισχύουν την άνοδο», δήλωσε ο Τζέιμς Γουάντελ, υψηλόβαθμο στέλεχος στην Energy Aspects Ltd. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ψυχρός καιρός σε Ευρώπη και Ασία, τα χαμηλά αποθέματα και οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν έχουν αυξήσει τα risk premiums, ενώ οι traders έχουν αναγκαστεί να καλύψουν τις short θέσεις τους.

Μια καταιγίδα στη Γαλλία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ανάγκασε επίσης ορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις να διακόψουν τη λειτουργία τους, αυξάνοντας περαιτέρω την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Σήμερα, το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ καταγράφει άνοδο 7,1% στα 35,52 ευρώ τη μεγαβατώρα.

