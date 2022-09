Ενεργειακή κρίση: Φόρο στα κέρδη και υποχρεωτική μείωση κατανάλωσης θα προτείνει η Κομισιόν Οικονομία 16:54, 12.09.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Το προσχέδιο της Επιτροπής ενόψει του νέου συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας - Στο προηγούμενο συμβούλιο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τον ορισμό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου