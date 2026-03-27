ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της διακίνησης των επιβατών στα λιμάνια της χώρας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακoίνωσε τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες κατά το γ΄ τρίμηνο 2025. Ειδικότερα:

• Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%. Αύξηση κατά 5,6% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023 (Πίνακας 1).

• Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε μείωση κατά 3,6%. Μείωση κατά 0,7% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023 (Πίνακας 2).

• Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 0,5%. Αύξηση κατά 6,1% παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023 (Πίνακας 3).



