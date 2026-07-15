ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,9% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Μάιο

Αύξηση 6,9% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Μάιο εφέτος και ανήλθε σε 36.060.749 ευρώ, έναντι των 33.739.531 ευρώ τον Μάιο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2025, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (17,1%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (22,7%).

Πηγή: skai.gr

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