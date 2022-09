Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 δηλώσεις συμμετοχής στην "Anuga 2023" 

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Anuga 2023 θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κολωνίας από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2023, με τη βιωσιμότητα, την κλιματική ουδετερότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τη δυνατότητα πρόωρης δήλωσης κράτησης στην Anuga 2023 έχουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, όσοι εκ των Ελλήνων παραγωγών επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό της Κολωνίας, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Anuga 2023 θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κολωνίας από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2023, με τη βιωσιμότητα, την κλιματική ουδετερότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Εκθέτες και εμπορικοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών μέσω των 10 ειδικών εκθέσεων, που λαμβάνουν χώρα κάτω από τη στέγη της Anuga: Fine Food, Frozen Food, Meat, Chilled & Fresh Food, Dairy, Bread & Bakery, Drinks, Organic, Hot Beverages και Out of Home.



Οι διοργανωτές, προχώρησαν στη διεύρυνση του τομέα Anuga Culinary Concepts, υπό τη νέα ονομασία Anuga Out of Home, για να συμπεριλάβει όλο το φάσμα του τμήματος εστίασης, που θα απευθύνεται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες τροφοδοσίας (HoReCa), στην τροφοδοσία, στο εμπόριο, και επιχειρήσεις παράδοσης και take away.

Ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής των ελληνικών εταιρειών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Anuga 2023, αναμένεται να κυμανθεί στα υψηλά επίπεδα της Anuga 2019.

Στην έκθεση του 2019 η Ελλάδα πραγματοποίησε την ισχυρότερη, ιστορικά, συμμετοχή της με 286 εκθέτες και εκθεσιακή επιφάνεια που ξεπέρασε τα 6.300 τ.μ., ενώ στην περασμένη διοργάνωση του 2021, που πραγματοποιήθηκε με μέτρα προστασίας κατά της Covid-19, 185 ελληνικές εταιρείες κάλυψαν 4.120 τ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

