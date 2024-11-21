Καταβάλλονται αύριο, Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ., από τον ΕΛ.Γ.Α., 2.628.897,76 ευρώ σε 2.397 δικαιούχους παραγωγούς, για την πληρωμή εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων, κατόπιν ενστάσεων των παραγωγών, των ετών ζημιάς 2021, 2022, 2023 και 2024.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, «ο Οργανισμός με διαφανείς διαδικασίες τόσο ως προς την ολοκλήρωση του εκτιμητικού έργου όσο και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγροτών, με ταχύτητα, ακρίβεια και δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

