Μεικτή εικόνα είχε η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το καλοκαίρι. Βάσει των νεότερων στοιχείων που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2025, παρατηρείται δημιουργία μεγάλων νέων οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά και αισθητή βελτίωση στην είσπραξη παλαιών χρεών.

Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που προστέθηκαν στα βιβλία της ΑΑΔΕ εμφάνισαν ανησυχητική αύξηση. Συμπεριλαμβανομένων των μη φορολογικών κατηγοριών, τα νέα χρέη έφτασαν τα 415 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο (μείωση 20,80% σε ετήσια βάση), αυξήθηκαν στα 513 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο (αύξηση 43,70%) και εκτοξεύθηκαν στο 1,468 δισ. ευρώ τον Αύγουστο (αύξηση 145,48%). Για το οκτάμηνο του 2025, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,135 δισ. ευρώ, έναντι 4,916 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 24,80%.

Εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών, τα νέα χρέη ανήλθαν στα 375 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο (μείωση 7,86%), 433 εκ. ευρώ τον Ιούλιο (αύξηση 61,57%) και 1,377 δισ. ευρώ τον Αύγουστο (αύξηση 168,95%). Το οκτάμηνο έκλεισε με νέα χρέη 5,704 δισ. ευρώ, έναντι 4,244 δισ. ευρώ το 2024 (αύξηση 34,40%).

Οι κατηγορίες που συνέβαλαν περισσότερο στη διόγκωση των νέων χρεών τον Αύγουστο ήταν ο φόρος εισοδήματος (αύξηση 844,72% σε 300 εκ. ευρώ) και ο ΦΠΑ (αύξηση 216,53% σε 889 εκ. ευρώ).

Σημαντικές διακυμάνσεις στον αριθμό των οφειλετών

Αντίστοιχα, και ο αριθμός των οφειλετών παρουσίασε επίσης σημαντικές διακυμάνσεις: από 3.916.603 οφειλέτες τον Ιούνιο (μείωση 3,60% σε ετήσια βάση), ο αριθμός αυξήθηκε στους 4.001.794 τον Ιούλιο (αύξηση 4,50% σε ετήσια βάση) και στη συνέχεια υποχώρησε στους 3.973.220 τον Αύγουστο (μείωση 1,02% σε ετήσια βάση).

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεικτή εικόνα αυτή και η απότομη αύξηση οφειλών τον Ιούλιο οφείλεται, εν μέρει, σε μια λανθασμένη καταχώρηση χρεωστικής δήλωσης ΦΠΑ ύψους 0,5 δισ. ευρώ από έναν -και μόνον- φορολογούμενο, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε τον Αύγουστο.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος τον Αύγουστο ανήλθε στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 27,17 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,46 δισ. ευρώ

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους "τρέχοντες" φόρους ύψους 5,7 δισ. ευρώ (νέα ληξιπρόθεσμα χρέη δηλαδή), ενώ μόνο μέσα στον μήνα Αύγουστο οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο. Ενώ συνολικά τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (ακόμα και από μη φορολογικές οφειλές όπως πχ πρόστιμα από Πολεοδομίες ή δικαστικές αποφάσεις κλπ) τα οποία δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ, από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο .

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) σε 1.617.052 οφειλέτες, ενώ στον «προθάλαμο» βρίσκονται και άλλα 2.262.821 ΑΦΜ, καθώς έχουν υπερβεί τα όρια ενεργοποίησης των μέτρων, με οφειλές που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

Συνολική εικόνα ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 110,82 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, αυξήθηκε στα 111,82 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και υποχώρησε οριακά στα 111,62 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Από τα ποσά αυτά, τα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη παρέμειναν σταθερά γύρω στα 26,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και Ιούλιο, αυξανόμενα στα 27,17 δισ. ευρώ τον Αύγουστο λόγω ένταξης περισσοτέρων οφειλών στην κατηγορία αυτή. Έτσι, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο κυμάνθηκε, από 84,46 δισ. ευρώ τον Ιούνιος, σε 85,47 δισ. ευρώ τον Ιούλιος και, εν συνεχεία, στα 84,45 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για το οκτάμηνο του 2025 έφτασαν τα 4,289 δισ. ευρώ, έναντι 3,995 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,35%. Παρά την αυξημένη εισπρακτική απόδοση, τα νέα χρέη δημιουργούνται με ταχύτερο ρυθμό, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει σημαντικό.

Εισπράξεις παλαιών ληξιπρόθεσμων

Οι εισπράξεις έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών παρουσίασαν θετική εικόνα. Τον Ιούνιο εισπράχθηκαν 263,37 εκατ. ευρώ (αύξηση 19,50% σε ετήσια βάση), τον Ιούλιο 303,28 εκατ. ευρώ (μείωση 2,03%) και τον Αύγουστο 214,33 εκ. ευρώ (αύξηση 10,04%). Για το οκτάμηνο του 2025, οι συνολικές εισπράξεις παλαιού ληξιπρόθεσμου έφτασαν τα 2,365 δισ. ευρώ, έναντι 2,195 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,74%.

Εισπράξεις νέων ληξιπρόθεσμων

Οι εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου χρέους από φόρους (δηλαδή οφειλές εκτός των 10 μη φορολογικών κατηγοριών) εμφάνισαν ακόμη καλύτερη απόδοση. Τον Ιούνιο εισπράχθηκαν 216 εκατ. ευρώ (αύξηση 13,09%), τον Ιούλιο 259 εκατ. ευρώ (αύξηση 26,34%) και τον Αύγουστο 318 εκ. ευρώ (αύξηση 33,05%). Για το οκτάμηνο, οι εισπράξεις νέου ληξιπρόθεσμου ανήλθαν σε 1,861 δισ. ευρώ, έναντι 1,663 δισ. ευρώ το 2024, με αύξηση 11,91%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εισπράξεων τον Αύγουστο ήταν οφειλές για φόρο εισοδήματος (103,2 εκατ. ευρώ, αύξηση 273,81%) και ΦΠΑ (143,78 εκατ. ευρώ, αύξηση 11,44%).

