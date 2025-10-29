Παράταση ισχύος των μέτρων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, μέχρι 30 Ιουνίου 2026, προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αναλυτικά αναφέρεται ότι:

Στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 5055/2023 (Α` 161), περί της υποχρέωσης ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων, η ημερομηνία «31η Οκτωβρίου 2025» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Ιουνίου 2026» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:«Το παρόν ισχύει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2026».

Στην παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 5055/2023, περί της ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, η ημερομηνία «31η Οκτωβρίου 2025» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Ιουνίου 2026», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:« Το παρόν ισχύει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2026».

Στην παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α` 9), περί του εξορθολογισμού και της διαφάνειας των τιμών, η ημερομηνία «31η Οκτωβρίου 2025» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Ιουνίου 2026», και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:« Η παρ. 1 ισχύει μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2026».

