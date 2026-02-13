Λογαριασμός
Μείωση 4,1% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Παράλληλα, τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν 4.702 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc έναντι 3.684 τον αντίστοιχο μήνα το 2025

Αυτοκίνητα

Μείωση 4,1% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.874 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), έναντι 21.762 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα το 2025 (μείωση 3,4% είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 10.807 έναντι 11.563 που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 6,5%.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν 4.702 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 3.684 τον αντίστοιχο μήνα το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 27,6% (μείωση 25,6% είχε παρουσιαστεί τον Ιανουάριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 4.387 έναντι 3.390 που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%.

