Μείωση 4,1% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Μείωση 4,1% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.874 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), έναντι 21.762 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα το 2025 (μείωση 3,4% είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 10.807 έναντι 11.563 που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 6,5%.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν 4.702 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 3.684 τον αντίστοιχο μήνα το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 27,6% (μείωση 25,6% είχε παρουσιαστεί τον Ιανουάριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 4.387 έναντι 3.390 που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.