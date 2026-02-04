Από αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ελιά – Ελαιοκομία», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την καλλιέργεια, τη μεταποίηση, την τυποποίηση και την προώθηση στην αγορά προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας. Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και απευθύνεται σε 15 άνεργους, ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκων του Δήμου Πάργας ή όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

• ηλεκτρονικά ή

• δια ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ



Πηγή: skai.gr

