ΔΝΤ: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,2% φέτος στην Ελλάδα, αλλά με εκτίναξη του πληθωρισμού

Ρυθμό ανάπτυξης 5,2% φέτος στην Ελλάδα, και 1,8% το 2023, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για την Ευρωζώνη ο πήχης της ανάπτυξης μπαίνει στο 0,5%, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να εισέρχονται μάλιστα σε ύφεση. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα προβλέπεται φέτος σε μέσα επίπεδα στο 9,2%, πριν αποκλιμακωθεί στο 3,2% του χρόνου.

Το ΔΝΤ αναμένει ιδιαίτερα δυνατό τέταρτο τρίμηνο με ανάπτυξη 7,5% του ΑΕΠ, ωστόσο η πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξη το 2027 περιορίζεται στο 1,4%.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία αναμένεται μικρή αποκλιμάκωση, από το 12,6% φέτος στο 12,2% το 2023. Ελαφρά βελτίωση αναμένεται και στο μέτωπο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με το έλλειμμα στο 6,7% του ΑΕΠ φέτος και στο 6,3% την επόμενη χρονιά.

The IMF forecasts global growth to slow from 6.0% in 2021 to 3.2% in 2022 and 2.7% in 2023. This is the weakest growth since 2001, except for the global financial crisis and the acute phase of the pandemic. https://t.co/VBrRHOweKE #WEO pic.twitter.com/PjkCtAJWVD