Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μείωσε την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας για το τρέχον έτος από 2% σε 1,8% την Τρίτη, καθώς η ανάκαμψη επιβραδύνεται λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές, ωστόσο μια «παρατεταμένη σύγκρουση» στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια και εξωτερική ζήτηση και να αποδυναμώσει τις κεφαλαιακές ροές, ανέφερε.

«Οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επιβαρύνουν την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό», ανέφερε το ΔΝΤ μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του Άρθρου IV για τη χώρα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, είχε προβλέψει ότι η ελληνική οικονομία θα σημειώσει ανάπτυξη 2% το 2026.

Η έκθεση του ΔΝΤ αποτελεί ένα ακόμη σημάδι των ευρύτερων επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία και έχει οδηγήσει σε απότομη μείωση των ροών πετρελαίου, ενισχύοντας τους φόβους για πληθωρισμό.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ελλάδα, η οποία έφτασε κοντά στη χρεοκοπία την προηγούμενη δεκαετία, έχει εξέλθει από την κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και η κυβέρνηση είχε προβλέψει πέρυσι οικονομική ανάπτυξη 2,4% για το 2026, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με βάση την αναμενόμενη ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τα έσοδα από τον τουρισμό και τις αυξημένες επενδύσεις που στηρίζονται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε συνέντευξή του στο Reuters, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι ακόμη και στο χειρότερο σενάριο, η ελληνική οικονομία θα σημειώσει ανάπτυξη περίπου κατά 2% φέτος.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιδοτήσεις για καύσιμα και λιπάσματα, καθώς και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, προκειμένου να προστατευθούν καταναλωτές και αγρότες από την άνοδο των τιμών ενέργειας.

«Οποιαδήποτε στήριξη για τον μετριασμό των επιπτώσεων από τα ενεργειακά σοκ θα πρέπει να είναι στοχευμένη και προσωρινή, διατηρώντας παράλληλα τα σωστά σήματα τιμών», ανέφερε το ΔΝΤ.

Το Ταμείο χαιρέτισε επίσης τη σταθερή πτωτική πορεία του δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ και επαίνεσε τη συνεχιζόμενη πρόοδο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και τη σταθερή ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.



Πηγή: skai.gr

