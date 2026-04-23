Korbinian Dominic Ibel (ΕΚΤ): «Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σπουδαία μεταστροφή»

Την εντυπωσιακή πρόοδο των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια ανέδειξε ο Korbinian Dominic Ibel, Director General του DG Systemic & International Banks της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην ομιλία του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Επέβλεπα τις ελληνικές τράπεζες επί 5 χρόνια, έχουν κάνει τρομακτική μεταστροφή». Όπως τόνισε, «όταν ανέλαβα το 2019 τα NPLs ήταν στο 45%, τώρα είναι κάτω από 5%», επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες «έχουν κάνει τρομακτικές προσπάθειες για να φτάσουν σε αυτό το σημείο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι συνολικά «ο υπόλοιπος τραπεζικός τομέας της ΕΕ είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση» και ότι «όλα τα KPI δείχνουν μια πολύ καλύτερη τάση», θέτοντας ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα: «το θέμα είναι τώρα, από πού θα έρθει το επόμενο σοκ».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, σημείωσε ότι «σε παλαιότερες κρίσεις ο τραπεζικός κλάδος δεν υπέφερε πολύ καθώς υπήρχε ισχυρή δημοσιονομική στήριξη, αλλά αυτό δε θα ξαναγίνει», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα». Πρόσθεσε επίσης ότι απαιτούνται «καθαροί ισολογισμοί», τονίζοντας ότι «οι ελληνικές τράπεζες έκαναν τρομακτική δουλειά σε αυτό», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι οι τράπεζες χρειάζονται και «κερδοφορία», καθώς «τα κέρδη είναι η καλύτερη ασπίδα απέναντι στο ρίσκο και λειτουργούν ως μαξιλάρι».

Όπως τόνισε, «οι τράπεζες πάντα έχουν ρίσκο το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες δε θα μπουν σε προβλήματα με ανεξέλεγκτο τρόπο», ενώ σημείωσε ότι «ο πληθωρισμός με υψηλά επιτόκια είναι καλός για τις τράπεζες», προειδοποιώντας όμως ότι «μακροπρόθεσμα αν ο πληθωρισμός σταματήσει την ανάπτυξη, το χτύπημα για τις τράπεζες θα είναι ισχυρό».

Σε επίπεδο πολιτικής, επισήμανε ότι «πιστεύουμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες για απλοποίηση των διαδικασιών είναι θετικές», με την προϋπόθεση ότι «η βιομηχανία πρέπει να είναι καινοτόμος αλλά όχι εις βάρος της ανθεκτικότητας». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διακυβέρνηση, λέγοντας ότι είναι το απαραίτητο συστατικό για τη σταθερότητα, ενώ προειδοποίησε ότι «οι τράπεζες έχουν την τάση να πιστεύουν ότι μετά από μερικά τρίμηνα κερδοφορίας είναι πανέξυπνες» και κάλεσε τα διοικητικά συμβούλια «να μην είναι πρωταθλητές παράνοιας και να βλέπουν τον κίνδυνο που έρχεται». Όπως είπε, «εμείς βοηθάμε τις τράπεζες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις έστω και αν είναι δύσκολες».

Από την πλευρά του, ο Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, συμφώνησε ότι «πράγματι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος είναι πολύ ανθεκτικός» και ότι «ο ελληνικός είναι εξίσου ανθεκτικός», παρουσιάζοντας στοιχεία για τις πολύ καλές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στα στρες τεστ.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο εποπτείας, σημείωσε ότι όταν οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα «δεν μας είπαν να σβήσουμε τα NPL από τη μία ημέρα στην άλλη, μας έδωσαν χρόνο».

Πρόσθεσε ότι «με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό η ρύθμιση έγινε πιο αυστηρή και στη συνέχεια ακολούθησε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης που απαιτεί εκτός από αρκετά κεφάλαια οι τράπεζες να διαθέτουν «και αρκετά ομόλογα». Όπως ανέφερε, «και οι ελληνικές τράπεζες που δεν χρειαζόμασταν ρευστότητα αναγκαστήκαμε να δανειστούμε ομόλογα από την αγορά».

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε ότι «αντιμετωπίζουμε ένα σοκ που πιστεύω ότι ελέγχεται», σημειώνοντας ότι «αυτή τη φορά οι οικονομίες είναι διαφορετικές» και «ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία είναι περιορισμένος», ενώ πρόσθεσε ότι «οι δημοσιονομικές αρχές δεν έχουν πολύ χώρο να αντιδράσουν αλλά σε αυτό το σοκ δεν θα χρειαστεί να κάνουν πολλά». Όπως εξήγησε, «οι αγορές καταλαβαίνουν ότι δε θα είναι ισχυρή η επίπτωση για αυτό είναι συγκρατημένη η αντίδραση και τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν λίγο ανοδικά».

Ο ίδιος τόνισε ότι «ο τραπεζικός κλάδος της ΕΕ έχει επαρκή ρευστότητα και έχει επενδύσει στην τεχνολογία» και ότι «έχουμε επίσης αυστηρή εποπτεία με συνεχείς ελέγχους», επισημαίνοντας όμως ότι «ο ανταγωνισμός μας είναι από τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» προειδοποιώντας ότι «από εκεί μπορεί να προέλθει κίνδυνος».

Τέλος, προειδοποίησε ότι «οι ελεύθεροι agents δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό».

Τη συζήτηση συντόνισε η Editor in Chief του Bloomberg Adria Σερβίας, Vesna Damjanic, επισημαίνοντας ότι «οι εξελίξεις έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα», με κοινή διαπίστωση ότι «οι τράπεζες εισέρχονται σε αυτή τη φάση πιο ισχυρές».

Πηγή: skai.gr

