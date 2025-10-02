Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα στο 50%, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης που είδε το Bloomberg. Η κίνηση αυτή θα ευθυγραμμίσει τον συντελεστή του μπλοκ με αυτόν των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιδιώξει να αντιμετωπίσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας.
Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος έναν προσωρινό μηχανισμό για την προστασία της χαλυβουργίας της, ο οποίος επιβάλλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές μόλις εξαντληθούν οι ποσοστώσεις. Αυτός ο μηχανισμός λήγει τον επόμενο χρόνο και η ΕΕ εργάζεται για να τον αντικαταστήσει με ένα πιο μόνιμο μέσο, το οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την ΕΕ, σχεδιάζει να αυξήσει τον δασμολογικό συντελεστή στο 50% «για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου», σύμφωνα με το προσχέδιο. Ο υψηλότερος συντελεστής θα ισχύει για τις εισαγωγές μόλις επιτευχθεί μια συγκεκριμένη ποσόστωση.
Τα σχέδια περιγράφουν ποσοστώσεις για συγκεκριμένους τύπους προϊόντων με βάση ιστορικούς μέσους όρους.
