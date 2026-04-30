Αύξηση 8,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών (που προήλθε κατά κύριο λόγο από τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο) οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 20,8%.

β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 3,3%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 10% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.

Πηγή: skai.gr

