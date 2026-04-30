Στο 4,6 % αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε σε 3% από 2,6% τον Μάρτιο.

Η Βουλγαρία με 6,2% κατέγραψε τον υψηλότερο πληθωρισμό, ακολουθούμενη από την Κροατία με 5,4%, το Λουξεμβούργο με 5,2% και τη Λιθουανία με 4,9%.

Η Φινλανδία με 2,3% κατέγραψε τον χαμηλότερο πληθωρισμό, ενώ ακολούθησαν η Μάλτα με 2,4% και η Γαλλία με την Ολλανδία με 2,5%.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, έναντι 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,0%, έναντι 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,5%, έναντι 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, έναντι 0,5% τον Μάρτιο).

Πηγή: skai.gr

