Αυξημένες κατά 1,9% οι τιμές υλικών κατασκευής κατοικιών τον Νοέμβριο

Αύξηση σημείωσαν τον Νοέμβριο οι τιμές υλικών κατασκευής νέων κατοικιών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε ετήσια βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών (με έτος βάσης 2021=100,0) παρουσίασε αύξηση 1,9%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των θερμαντικών σωμάτων και των χάλκινων αγωγών, που σημείωσαν άνοδο άνω του 5%, ενώ μείωση εμφάνισαν μόνο οι τιμές του σιδήρου οπλισμού.

Αναλυτικά οι μεταβολές ανά κατηγορία υλικών ήταν οι ακόλουθες:



Σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε τον Νοέμβριο αύξηση 0,2%, ελαφρώς μικρότερη από την αύξηση κατά 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.





Πηγή: skai.gr

