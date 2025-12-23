Η απογείωση του ελληνικού τουρισμού συνεχίστηκε και το 2025. Τόσο σε όρους αφίξεων όσο και σε όρους εισπράξεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι εισπράξεις το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 23 δισ. και να αγγίξουν τα 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εκτιμήσεις για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι ακόμη πιο αισιόδοξες.

Πρόσφατη παρουσίαση της Εθνικής Τράπεζας, κάνει λόγο για εκτιμήσεις 55 εκατομμυρίων αφίξεων έως το 2040.

Σε απόλυτος αριθμούς, πρόκειται για πιθανή αύξηση 18 εκατομμυρίων τουριστών μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Όσον αφορά τις εισπράξεις, αναμένεται φτάσουν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2040, δηλαδή 14 δισ. περισσότερα από το 2024.

Ρεκόρ για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Εν τω μεταξύ, ρεκόρ επιβατικής κίνησης θα καταγράψει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών το 2025.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 2025 θα κλείσει με σημαντική άνοδο, στα 34 εκατ. επιβάτες από τα 31,9 εκατ. του 2024.

Πηγή: skai.gr

