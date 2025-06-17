Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί στη νέα εποχή της μακροζωίας

«Περισσότερα από τα μισά παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα φτάσουν τα 100 χρόνια ζωής», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που πραγματοποιήθηκε στο διεθνές συνέδριο «Economics of Longevity and Ageing», το οποίο διεξάγεται στις 17 και 18 Ιουνίου στην Αθήνα.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε αυτή τη δημογραφική μεταβολή ως μια «επανάσταση μακροζωίας», η οποία, όπως είπε, επηρεάζει δομικά την οικονομία. Τη συνέδεσε με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, επισημαίνοντας ότι οι δύο αυτές δυνάμεις «θα αλλάξουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στον 21ο αιώνα».

Το δημογραφικό ζήτημα το χαρακτήρισε «υπαρξιακό», τονίζοντας ότι το κεντρικό ερώτημα είναι αν θα δούμε τη μακροζωία ως ευκαιρία και αν θα προσαρμόσουμε αναλόγως την οικονομική πολιτική. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή.

Όπως είπε, «η χώρα μας, εκτιμώ ότι μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία», υπενθυμίζοντας ότι «έχουν ήδη αλλάξει σημαντικές παράμετροι της συνταξιοδοτικής πολιτικής — ιδίως κατά τη διάρκεια των μνημονίων — και έχουμε αλλάξει πολιτικές με την κυβέρνησή μας, που επιτρέπουν σε συνταξιούχους να εργάζονται περισσότερα χρόνια».

Ο υπουργός μίλησε και για τη νέα πραγματικότητα του μοντέλου ζωής, λέγοντας ότι αλλάζει το τρίπτυχο εκπαίδευση – εργασία – συνταξιοδότηση. Το μεταπολεμικό μοντέλο, βασισμένο σε χαμηλό προσδόκιμο ζωής και σταθερή καριέρα, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες. «Πλέον βρισκόμαστε στην εποχή του reskilling – είναι πιθανό να αλλάξεις καριέρα μία ή και περισσότερες φορές μέσα στη ζωή σου», σημείωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στη νέα γενιά, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα χρειαστεί να σκέφτονται και να εργάζονται διαφορετικά: να συνεργάζονται, να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, να σκέφτονται αλγοριθμικά και να είναι διατεθειμένα να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους κατά τη διάρκεια της ζωής.

Κατά τον υπουργό, αυτή η μεταβολή επηρεάζει «κάθε πεδίο πολιτικής, το πώς καταλαβαίνουμε και το πώς μεταβολίζουμε τη δυναμική της ανάπτυξης της οικονομίας μας». Έδωσε ως παραδείγματα την εκπαιδευτική πολιτική, όπως την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ανέφερε επίσης τα παραδείγματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, λέγοντας ότι «μπορούμε να έχουμε μία συνεκτική στρατηγική, είναι εθνική προτεραιότητα για μας και παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική αναζωογόνηση της πατρίδας και την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες».

Το συνέδριο αποτελεί πρωτοβουλία του Centre for Economic Policy Research - Research Policy Network on Ageing and Longevity, του Κέντρου Κρήτης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη Δυναμική των Πληθυσμών, του Ellison Institue of Technology Oxford και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Περιφέρειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.