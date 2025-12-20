Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες

Στην απενεργοποίηση των αριθμών φορολογικού μητρώου για την απόκτηση των οποίων έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή έχει χρησιμοποιηθεί πλαστό ή παραποιημένο ταυτοποιητικό έγγραφο θα προχωρούν οι ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή.

Μάλιστα, εάν «παγώνει» ο ΑΦΜ φυσικού προσώπου που συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος σε επιχείρηση, τότε θα απενεργοποιείται και ο ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

Στόχος είναι να αναστέλλεται η δραστηριότητα επιχειρήσεων που λειτουργούν ως οχήματα για απόκρυψη εισοδημάτων, εικονικές συναλλαγές και άλλες άπατες.

Πέραν αυτού, το φορολογικό μητρώο κάθε πολίτη θα ενημερώνεται πλέον αυτομάτως, χωρίς την υποβολή δήλωσης του ιδίου, για μεταβολές σε επώνυμο, στοιχεία γέννησης, φύλου, στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου, οικογενειακής κατάστασης.

Η ΑΑΔΕ μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία από τα μητρώα άλλων δημοσίων υπηρεσιών.



Πηγή: skai.gr

