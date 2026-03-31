Τη δυνατότητα σε επενδυτές (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) να ζητούν οδηγίες από την ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, έναντι αντιτίμου, προβλέπει διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση ζητώντας ερμηνεία της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καταβάλλοντας ποσό 5.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να απαντήσει εντός 150 ημερών και η απάντησή της θα είναι δεσμευτική για τη φορολογική διοίκηση, εφόσον δεν αλλάξουν οι νόμοι ή τα πραγματικά δεδομένα.

Έτσι, ο επενδυτής δεν θα βρίσκεται αντιμέτωπος με εκπλήξεις λόγω παρερμηνείας της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας.

Πηγή: skai.gr

