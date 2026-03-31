Έρχεται μείωση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης – Πότε θα «φανεί» στην αντλία

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ψαλίδι» 20 λεπτών έρχεται στην τιμή του πετρελαίου κίνησης από αύριο 1η Απριλίου: Βάσει των σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων για υιοθέτηση έκπτωσης απευθείας στην αντλία, οι κάτοχοι οχημάτων diesel θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν -έστω για μερικά 24ωρα- πετρέλαιο κίνησης σε τιμές κάτω των 2 ευρώ. Αυτή την στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται πέριξ των 2,10 ευρώ το λίτρο.



Βέβαια, εάν συνεχιστεί ο «καλπασμός» του «μαύρου χρυσού» στις διεθνείς αγορές, τότε πολύ γρήγορα η τιμή του diesel κίνησης θα βρεθεί και πάλι πάνω από το «φράγμα» των 2 ευρώ παρά την έκπτωση -η οποία υπολογίζεται να «φανεί» στην αντλία μέσα σε 2 με 3 ημέρες- καθώς «πλαφόν» δεν υπάρχει στις τιμές διυλιστηρίου.

Πάνω σε ποιες τιμές θα εφαρμοστεί η έκπτωση για το diesel κίνησης

Όπως προκύπτει από τα σχετικά Δελτία Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα πριν την έναρξη της σύρραξης στον Περσικό κόλπο, μέχρι και την Κυριακή 29 Μαρτίου, όχι μόνον η μέση τιμή έχει αυξηθεί ακόμη και 55 λεπτά το λίτρο, αλλά βρίσκεται σταθερά πάνω από το «φράγμα» των 2 ευρώ το λίτρο τόσο σε πετρέλαιο κίνησης όσο και σε αμόλυβδη. Μάλιστα, κατά παρέκκλιση των …συνηθισμένων, το κόστος για diesel κίνησης να είναι πολύ πιο «αλμυρό» από εκείνο της αμόλυβδης!

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει «φουσκώσει» υπερβολικά, καθώς από τα 1,56 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου αυξήθηκε στα 2,11 ευρώ την Κυριακή που μας πέρασε 29 του μήνα, ανέβηκε δηλαδή 55 λεπτά το λίτρο!

Και πάνω σε αυτές τις μέσες τιμές -εάν δεν υπάρξει άμεσα νέα μεγάλη αναπροσαρμογή- θα έρθει να εφαρμοστεί η έκπτωση των 20 λεπτών στις αντλίες: Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να πωλείται γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο.

Να σημειωθεί πως η μέση τιμή της αμόλυβδης που ήταν στα 1,75 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σκαρφάλωσε στα 2,04 ευρώ την Κυριακή 29 Μαρτίου, «τσίμπησε» δηλαδή 29 λεπτά το λίτρο.

Ανοίγει η πλατφόρμα για το fuel pass

Αν μη τι άλλο σε αυτή την συγκυρία οι κάτοχοι diesel οχημάτων θα πρέπει να θεωρούν «διπλά» τυχερούς τους εαυτούς τους εάν είναι παράλληλα και δικαιούχοι του fuel pass, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να το εξαργυρώσουν και για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα 24ωρα, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν από το Πάσχα.

Το μέτρο αφορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσικλετών, παρέχοντας κλιμακωτή επιδότηση που φτάνει έως και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής των χρημάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ το ποσό καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, η διαφορά είναι 10 ευρώ.

Επιπλέον το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε πρατήρια, αλλά και μέσα μεταφοράς όπως και σε ταξί.

Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.



Πηγή: skai.gr

