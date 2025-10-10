Αλλάζει η διαδικασία αξιολόγησης και προτεραιοποίησης ελέγχου για τις καταγγελίες που δέχεται και εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων δημιουργούνται ειδικές Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες αναλαμβάνουν στο εξής να «ζυγίζουν» τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή που φτάνουν στις αρχές κατά χιλιάδες, με στόχο, κυρίως, τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος "μαύρου χρήματος".

Σύμφωνα με την απόφαση οι διαρκείς τριμελείς επιτροπές αυτές συγκροτούνται και θα λειτουργούν στις Υ.Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου. Έργο τους θα είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων όσο και νέων καταγγελιών , με σκοπό την ελεγκτική αξιοποίηση τους για την αύξηση των κρατικών εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι επιτροπές αυτές θα αξιολογούν και θα βαθμολογούν τις καταγγελίες προκειμένου, στη συνέχεια, να διαμορφώνεται η ανάλογη τακτική ελέγχων. Όπως ίσχυε και για τις αντίστοιχες Επιτροπές που από το 2019 λειτουργούσαν στις κατά τόπους ΔΟΥ, για κάθε καταγγελία θα διαμορφώνεται, ουσιαστικά, ένα "σκορ", με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και με μια κλίμακα από 0 έως 4, διακρίνοντας τις καταγγελίες «άνευ ενδιαφέροντος» που βαθμολογούνται με 0, από εκείνες που χρήζουν «άμεσης/ταχείας επέμβασης».

Με αυτή τη σήμανση οι Επιτροπές Αξιολόγησης δίνουν το σχετικό "σήμα", κατευθύνοντας τους ελέγχους στις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Ταυτόχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis, επιτυγχάνεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και έλεγχος της πορείας κάθε υπόθεσης.

Τα κριτήρια

Πιο συγκεκριμένα, πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:

Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν.

Ελέγχει αν μεταξύ των καταγγελιών υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα).

Οι Επιτροπές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καταχώρηση τόσο των εκκρεμών όσο και των νέων καταγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητά της , με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εισηγήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων/ελεγκτών.

Η βαθμολόγηση 0-4 διαμορφώνεται ως εξής:

'Ανευ ενδιαφέροντος 0

Απλό - Μικρού ενδιαφέροντος 1

Ενδιαφέρον - Σημαντικό 2

Πολύ Σημαντικό 3

'Αμεση / Ταχεία επέμβαση 4

Ο βαθμός 4 αποδίδεται μόνο σε υποθέσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια ή παρέμβαση. Με βάση τη βαθμολογία αυτή καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων που θα διεξαχθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Αξιολόγηση καταγγελιών

Για κάθε καταγγελία τίθεται επισημείωση για το πότε αξιολογήθηκε και τι βαθμό αξιολόγησης έλαβε από κάθε μέλος.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίασης, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

τον τόπο και την ημερομηνία συνεδρίασης,

την ημερομηνία κλήσης των μελών,

τους συμμετέχοντες,

το πλήθος των δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα σύνολα ανά βαθμό αξιολόγησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.