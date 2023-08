«Life on Mars»: Οι νέες βιτρίνες του οίκου Hermès στη Γαλλία είναι εμπνευσμένες από το τραγούδι του David Bowie Μόδα και Ομορφιά 10:29, 10.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

73

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Job εργάστηκε με τον Hermès για να δημιουργήσει τις 11 εγκαταστάσεις, οι οποίες θα φιλοξενηθούν σε 70 βιτρίνες 20 καταστημάτων του οίκου στη Γαλλία