Ο Τζόναθαν Άντερσον αποχωρεί από τον Loewe μετα από 11 χρόνια

Ο Τζόναθαν Άντερσον αποχωρεί από τον Loewe μετά από 11 χρόνια στον ισπανικό οίκο μόδας. Από τη θέση του διευθυντή δημιουργικού, ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας μετέτρεψε τον μικρό οίκο δερμάτινων αξεσουάρ σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην αγορά ειδών πολυτελείας που συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα στη σύγχρονη κουλτούρα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο wwd, ο Loewe επιβεβαιώνει την αποχώρηση του Τζόναθαν Άντερσον, ωστόσο δεν αναφέρεται ποιος θα τον διαδεχθεί.

Ο οίκος επισημαίνει ότι γνώρισε «εξαιρετική ανάπτυξη» υπό τη διεύθυνση του Τζόναθαν Άντερσον και, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο, Pascale Lepoivre, «έχει ανέβει σε νέα ύψη με διεθνή αναγνώριση».

«Ενώ το δικό μου κεφάλαιο πλησιάζει στο τέλος του, η ιστορία του Loewe θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, και θα κοιτάζω με περηφάνια, παρακολουθώντας να συνεχίζει να αναπτύσσεται, το καταπληκτικό ισπανικό brand που κάποτε αποκαλούσα σπίτι» ανέφερε ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας.

Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Άντερσον πηγαίνει στον Dior για να διαδεχθεί τον Κιμ Τζόουνς ότι έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για τη συλλογή Άνοιξη 2026 ανδρικών ενδυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

