Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να δείχνει καλύτερη σε μία νύχτα

Παρόλο που υπάρχουν αμέτρητα προϊόντα στην αγορά που υπόσχονται αναζωογονημένο δέρμα, με μια ματιά προς τη ρετινόλη, τα αποτελέσματα μπορεί να πάρουν εβδομάδες ή μήνες για να φανούν. Οπότε, τι κάνεις αν θέλεις καλύτερη επιδερμίδα, αύριο; Όταν έχω ραντεβού, μια ειδική περίσταση ή μια σημαντική συνάντηση και θέλω να δείχνω στα καλύτερά μου, ακολουθώ μερικά μυστικά για να φέρω την επιδερμίδα μου σε άριστη κατάσταση σε μόλις οκτώ ώρες. Ακολούθησε αυτές τις συμβουλές για να βελτιώσεις την επιδερμίδα σου μέσα σε μια νύχτα:

1. Πλύνε το πρόσωπό σου

Είναι τόσο απλό. Αν δεν πλένεις το πρόσωπό σου πριν πας για ύπνο, αυτό μπορεί να είναι η αιτία των προβλημάτων της επιδερμίδας σου. Βεβαιώσου ότι πλένεις το πρόσωπό σου κάθε βράδυ πριν τον ύπνο, ακόμη και αν δεν φόρεσες μακιγιάζ. Αν πραγματικά θέλεις να ξυπνήσεις με λαμπερό, καθαρό και απαλό δέρμα, μπορείς να δοκιμάσεις διπλό καθαρισμό, που σημαίνει να χρησιμοποιείς πρώτα ένα λάδι ή balm καθαρισμού για να αφαιρέσεις το μακιγιάζ και μετά ένα τζελ ή κρεμώδες καθαριστικό (ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σου, το τζελ είναι ιδανικό για λιπαρό και μικτό δέρμα, ενώ οι κρεμώδεις καθαριστές είναι καλύτεροι για κανονικό και ξηρό δέρμα).

2. Κάνε ατμό στο πρόσωπό σου

Για να ξεκινήσεις σωστά μια σπα νύχτα στο σπίτι, κάνε ατμό στο πρόσωπό σου για έως 15 λεπτά, είτε με ατμοκαθαριστή προσώπου, είτε βράζοντας λίγο νερό και στεκόμενη πάνω από το κατσαρολάκι (λιγότερο λαμπερό, αλλά πολύ οικονομικό). Ο καυτός ατμός θα μαλακώσει το δέρμα, κάνοντας όλα τα προϊόντα και τις θεραπείες που θα εφαρμόσεις στη συνέχεια να διεισδύσουν πιο βαθιά.

3. Απέφυγε να πειράζεις το δέρμα σου

Αν θέλεις να ξυπνήσεις με καλύτερη επιδερμίδα, απόφυγε να πειράζεις τα σπυράκια σου. Η προσπάθεια να τα σπάσεις προκαλεί περισσότερη φλεγμονή και ερυθρότητα στην επιφάνεια του δέρματος, με αποτέλεσμα να ξυπνήσεις με περισσότερη ακμή ή το σπυράκι να δείχνει χειρότερο από πριν. Άφησέ το όπως είναι και ακολούθησε τις υπόλοιπες συμβουλές για να το αντιμετωπίσεις καλύτερα από το να βάζεις τα δάχτυλά σου στο πρόσωπό σου.

4. Απολέπιση

Η απολέπιση είναι σαν να κάνεις ένα επαγγελματικό καθαρισμό από την άνεση του σπιτιού σου. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και αποκαλύπτει μια πιο φωτεινή και λεία επιδερμίδα σε ένα μόνο βήμα. Ένας εύκολος τρόπος για απολέπιση στο σπίτι είναι οι απολεπιστικές πετσέτες, αλλά και η φυσική απολέπιση μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων.

5. Χρησιμοποίησε πάγο

Αντίθετα με τον ατμό, ο πάγος έχει επίσης οφέλη για την επιδερμίδα σου. Μπορεί να μειώσει άμεσα το πρήξιμο και τη φλεγμονή, κάνοντας το πρόσωπό σου να δείχνει πιο λαμπερό και ξεκούραστο. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνεις είναι με έναν παγοκύλινδρο, αλλά μπορείς και απλά να τυλίξεις λίγα παγάκια σε χαρτί κουζίνας και να τα τρίψεις στο πρόσωπό σου.

6. Πιες ένα ποτήρι νερό

Πριν κοιμηθείς, φρόντισε να πίνεις ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Όταν πίνω περισσότερο νερό, παρατηρώ αμέσως διαφορά στην επιδερμίδα μου την επόμενη μέρα. Δείχνει πιο σφριγηλή και ελαστική και το πρωινό πρήξιμο είναι αισθητά μειωμένο.

7. Χρησιμοποίησε πιο παχύρευστη ενυδατική κρέμα

Όποιος κι αν είναι ο τύπος της επιδερμίδας σου, μια παχιά ενυδατική κρέμα ως το τελευταίο βήμα θα κλειδώσει όλα τα καλά συστατικά που χρησιμοποίησες προηγουμένως με μια τελική δόση ενυδάτωσης. Η ενυδατωμένη επιδερμίδα απλά δείχνει καλύτερη.

8. Χρησιμοποίησε θεραπεία για σπυράκια

Αν έχεις περιοχές στο πρόσωπό σου που θέλεις να προσέξεις ιδιαίτερα, χρησιμοποίησε μια θεραπεία για σπυράκια για να τα καταπολεμήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι θεραπείες με σαλικυλικό οξύ καθαρίζουν απαλά τους πόρους, ενώ το θείο και το βενζοϋλικό υπεροξείδιο είναι πιο ισχυρά και μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση της ακμής σε λίγες ώρες.

9. Κοιμήσου καλά

Αν δεν θέλεις να ξυπνήσεις με κουρασμένη, ερεθισμένη και πρησμένη επιδερμίδα, υπάρχει ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις: να κοιμηθείς αρκετά. Ο ύπνος θα σε κάνει να ξυπνήσεις αναζωογονημένη και το δέρμα σου θα δείχνει στα καλύτερά του.

