Σε δημοπρασία το βιολετί παλτό που φορούσε η Τζάκι Κένεντι τη βραδιά των εκλογών του 1960

Τον επόμενο μήνα σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's θα πωληθεί το βιολετί μάλλινο παλτό της Τζάκι Κένεντι Ωνάση, το οποίο φορούσε τη νύχτα της εκλογής του Τζον Φ. Κένεντι στην προεδρία των ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου 1960.

Το παλτό θα παρουσιαστεί στην «Τσάντες & Μόδα» (Handbags & Fashion) του Sotheby's στα νέα παγκόσμια κεντρικά γραφεία του, στη Νέα Υόρκη στις 5-8 Δεκεμβρίου. Για πρώτη φορά, είδη μόδας και αξεσουάρ θα παρουσιαστούν στον συγκεκριμένο χώρο.

Θα ακολουθησει η δημοπρασία «Handbags & Fashion» στην οποία θα υποβάλλονται προσφορές έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Το παλτό εγκυμοσύνης απαθανατίστηκε στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του περιοδικού Life, όπου παρουσιάστηκαν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Φορέθηκε από την Κένεντι καθώς συνόδευε τον γερουσιαστή σύζυγό της στο Χαϊάνις Πορτ τη νύχτα των εκλογών και ήταν οκτώ μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, τον Τζον Φ. Κένεντι Τζ.

Sotheby's

«Λίγα ενδύματα αποτυπώνουν τόσο χαριτωμένα το πνεύμα ενός σημείου καμπής στην αμερικανική ιστορία. Αυτό το παλτό αντανακλά την μοναδική ικανότητα της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση να επικοινωνεί την αισιοδοξία και τον νεωτερικό χαρακτήρα μόνο μέσω του στυλ. Τώρα που κάνει το ντεμπούτο του σε δημοπρασία, αναδεικνύεται ως ένα σπάνιο τεχνούργημα στο οποίο η ομορφιά, ο συμβολισμός και η ιστορία συγκλίνουν με αξιοσημείωτη σαφήνεια προσφέροντας στους συλλέκτες μια εξαιρετική ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα κομμάτι με διαρκή πολιτιστική απήχηση» δήλωσε η Μοργκάν Χαλίμι, επικεφαλής τσαντών και μόδας του Sotheby's παγκοσμίως.

Το βιολετί παλτό εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 6.000 - 8.000 δολαρίων.

Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθεί βραδινό φόρεμα από πράσινο βελούδο και χρυσές χάντρες του Alexander McQueen από τη συλλογή «In Memory of Elizabeth Howe, Salem 1692». Είναι από τη συλλογή του φθινοπώρου του 2007 και εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 7.000 - 12.000 δολαρίων.

Από τα αξεσουάρ που ξεχωρίζουν είναι μια vintage ασημένια Mini Kelly Hermès τσάντα της δεκαετίας του 1990 (η τιμή της οποίας εκτιμάται στα 80.000 έως 150.000 δολάρια), μια Black Box Midas Kelly 25 Sellier περιορισμένης έκδοσης του 2023 με μεταλλικά στοιχεία από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων (που αναμένεται να πωληθεί έως 140.000 δολάρια) και μια μαύρη Chevre Chamkila Bouclerie Moderne Casaque Birkin 20 Sellier περιορισμένης έκδοσης του 2024, η τιμής της οποίας υπολογίζεται στα 60.000 δολάρια.

