Πώς μια γιαγιά από τη Ζάμπια έγινε παγκόσμιο fashion icon

Viral έχει γίνει γιαγιά που ζει σε επαρχία της Ζάμπια, η οποία επιδεικνύει απαράμιλλο στυλ, φορώντας ρούχα της fashionista εγγονής της.

Η Margret Chola, που έχει περάσει τα 80, είναι γνωστή ως «Legendary Glamma». Έχει 225.000 followers στο Instagram για τις εντυπωσιακές και παιχνιδιάρικες φωτογραφίσεις μόδας.

«Αισθάνομαι διαφορετική, νιώθω νέα και ζωντανή με αυτά τα ρούχα, με τρόπο που δεν έχω νιώσει ποτέ πριν» λέει η κ. Τσόλα στο BBC. «Νιώθω ότι μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο!»

Η εγγονή της, Diana Kaumba, είναι στυλίστρια με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η ιδέα να ντύσει τη γιαγιά της με τα ρούχα της τής ήρθε όταν επισκέφθηκε τη Ζάμπια για το μνημόσυνο του πατέρα της, για τον οποίο λέει ότι της ενέπνευσε το πάθος για τη μόδα, καθώς ήταν πάντα πολύ καλοντυμένος.

Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η Diana Kaumba δεν είχε καταφέρει να φορέσει όλα τα προσεκτικά επιμελημένα ρούχα της. Έτσι, ρώτησε τη γιαγιά της αν θα ήθελε να τα δοκιμάσει.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχα τίποτα να κάνω, οπότε είπα 'εντάξει, ας το κάνουμε. Γιατί όχι;» είπε στο BBC η Margret Chola.

«Θα σου λείψω όταν πεθάνω. Τουλάχιστον έτσι θα με θυμάσαι» είπε η θρυλική γιαγιά.

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να ντύσω τη γιαγιά μου με υψηλή ραπτική και μετά να τη φωτογραφίσω στο φυσικό της περιβάλλον» λέει η Diana στο BBC.

«Είχα μεγάλη αγωνία όταν δημοσίευσα την πρώτη φωτογραφία. Μέσα σε 10 λεπτά πήρε 1.000 likes» πρόσθεσε η Diana.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.