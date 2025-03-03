Τα 97α βραβεία Όσκαρ ήταν γεμάτα λάμψη και μόδα. Ενώ στη φετινή σεζόν των βραβείων στις ΗΠΑ επικράτησε ένα συγκρατημένο και μονόχρωμο styling λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου ήταν λαμπερή με μοναδικές και έντονες εμφανίσεις.

Από το disco-ball φόρεμα Christian Siriano της Χάλι Μπέρι, μέχρι το διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski φόρεμα Armani Privé της Ντέμι Μουρ, αυτές είναι οι καλύτερες εμφανίσεις στα φετινά Όσκαρ:

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.