Όσκαρ 2025: Οι πιο λαμπερές και εντυπωσιακές παρουσίες στη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου - Δείτε εικόνες

Η μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου ήταν λαμπερή με μοναδικές και έντονες εμφανίσεις - Δείτε τις καλύτερες 

Zoe Saldana

Τα 97α βραβεία Όσκαρ ήταν γεμάτα λάμψη και μόδα. Ενώ στη φετινή σεζόν των βραβείων στις ΗΠΑ επικράτησε ένα συγκρατημένο και μονόχρωμο styling λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου ήταν λαμπερή με μοναδικές και έντονες εμφανίσεις. 

Από το disco-ball φόρεμα Christian Siriano της Χάλι Μπέρι, μέχρι το διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski φόρεμα Armani Privé της Ντέμι Μουρ, αυτές είναι οι καλύτερες εμφανίσεις στα φετινά Όσκαρ:

