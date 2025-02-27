Η απόχρωση του νέου σου foundation αποδείχθηκε λάθος; - Δες πώς θα το σώσεις

Ας το παραδεχτούμε… Όλες έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση: αγοράζεις ένα foundation που φαίνεται τέλειο στο κατάστημα, αλλά όταν το δοκιμάζεις στο σπίτι, συνειδητοποιείς ότι η απόχρωση είναι εντελώς λάθος. Ή πολύ ανοιχτή, ή πολύ σκούρα, ή απλά… κάτι δεν σου κάθεται καλά. Μην αγχώνεσαι! Δεν χρειάζεται ούτε να το πετάξεις ούτε να το αφήσεις να κάθεται στο συρτάρι. Με μερικά έξυπνα tricks, μπορείς να προσαρμόσεις την απόχρωσή του και να το κάνεις να δουλέψει τέλεια για εσένα.

Αν το foundation σου είναι πιο ανοιχτό από το δέρμα σου…

➡ Ανάμιξέ το με ένα πιο σκούρο foundation: Έχεις ένα παλιό foundation που σου έπεφτε λίγο πιο σκούρο; Τώρα ήρθε η στιγμή να το αξιοποιήσεις! Ανάμιξε τα δύο προϊόντα μέχρι να πετύχεις τον σωστό τόνο.

➡ Χρησιμοποίησε bronzer: Μια ελαφριά εφαρμογή bronzer στα σωστά σημεία (ζυγωματικά, μέτωπο, μύτη) μπορεί να ζεστάνει την επιδερμίδα και να εξισορροπήσει την ανοιχτή βάση.

➡ Δοκίμασε μια πιο σκούρα πούδρα: Αν το foundation σου δείχνει πολύ χλωμό, μια πούδρα με πιο ζεστό τόνο μπορεί να διορθώσει την κατάσταση χωρίς υπερβολές.

Αν το foundation σου είναι πιο σκούρο από ό,τι πρέπει…

➡ Ανάμιξέ το με ενυδατική κρέμα: Το trick αυτό όχι μόνο θα ανοίξει την απόχρωση, αλλά θα κάνει το foundation πιο ελαφρύ και φυσικό στην εφαρμογή.

➡ Χρησιμοποίησε ένα φωτεινό concealer: Τοποθέτησέ το σε στρατηγικά σημεία (κάτω από τα μάτια, στη μέση του μετώπου, στο κέντρο της μύτης) για να φωτίσεις το πρόσωπο και να μειώσεις τη σκουρόχρωμη όψη του foundation.

➡ Πρόσθεσε λίγο από ένα πιο ανοιχτό foundation: Αν έχεις ήδη κάποιο πιο ανοιχτό σε τόνο foundation στη συλλογή σου, ανάμιξέ το με το σκουρόχρωμο για να φτάσεις στη σωστή απόχρωση.

Τι γίνεται αν ο υποτόνος δεν είναι σωστός;

Μερικές φορές, το πρόβλημα δεν είναι η απόχρωση, αλλά το ότι το foundation σου δεν ταιριάζει στον υποτόνο της επιδερμίδας σου. Να πώς θα το διορθώσεις:

Αν είναι πολύ ροζ και χρειάζεσαι πιο κίτρινο ή ουδέτερο τόνο → Ένα bronzer ή μια κίτρινη-based πούδρα μπορεί να εξισορροπήσει το αποτέλεσμα.

Αν είναι πολύ κίτρινος και θέλεις πιο φυσικό τόνο → Ένα primer ή blush σε ροδακινί απόχρωση θα είναι οτι πρέπει.

Αν δείχνει γκριζωπό και άτονο → Ένα ζεστό ρουζ ή ένα setting spray με διακριτική λάμψη μπορεί να προσθέσει τη χαμένη ζωντάνια στην επιδερμίδα σου.

Αν η απόχρωση του foundation σου δεν είναι ιδανική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το εγκαταλείψεις. Λίγο blending, λίγη δημιουργικότητα, και μπορείς να το προσαρμόσεις στις ανάγκες σου. Άλλωστε, το μακιγιάζ είναι τέχνη και κάθε καλλιτέχνης ξέρει ότι τα μικρά «λάθη» μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για πειραματισμό!

